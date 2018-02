CALCIO: BERLUSCONI, GATTUSO RICORDI BOSKOV, PER FARE GOAL TIRARE IN PORTA

5 febbraio 2018- 11:56

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Il Milan calca i campi italiani con un modulo che non condivido: una sola punta, per cui ad ogni partita fa 2-3 tiri in porta. Voglio invitare al sorriso e ricordo le parole di Boskov: 'per fare goal bisogna tirare in porta'. Questo dovrebbe essere tenuto in conto anche dal nostro Rino Gattuso, che invece insiste col modulo a una punta". Così Silvio Berlusconi, ospite di Rainews24.Quanto al futuro allenatore della nazionale italiana, l'ex premier spiega di vedere " qualcuno, non voglio fare nomi, ma qualcuno che c'è già stato". Sul nome che ha in mente tace "perché finirebbe nel tritacarne mediatico, non si salverebbe".