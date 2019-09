10 settembre 2019- 14:25 Calcio: Cairo, ‘rinnovo Mazzarri al Torino? Credo sia il momento’ (2)

(Adnkronos) - Cairo ha commentato anche l'arrivo di Simone Verdi al Torino. Un "giocatore importante", anche se "io ho imparato a pensare molto di più che è la squadra ad essere fondamentale e noi già avevamo una squadra molto, molto forte". Verdi, in particolare, "potrà dare un valore aggiunto, ma ovviamente deve, intanto, lavorare anche dal punto di vista fisico. Il tipo di allenamenti che fa Mazzarri sono magari diversi da quelli che faceva, quindi c’è un tempo di inserimento di Verdi, come si sapeva, ed era il motivo per cui era inutile prenderlo un po’ prima di una partita di Europa League".