12 luglio 2018- 15:55 Calcio: Cairo, CR7 a Juve bene per campionato, io mi occupo del Torino

Milano, 12 lug (AdnKronos) - Il passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, "mi sembra una cosa importante per loro, una cosa importante anche per il campionato italiano, perché lo rende più interessante per il mondo intero. Non ho fatto troppe valutazioni. Ora mi occupo del Torino e della sua campagna acquisti". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del palinsesto della nuova stagione di La7.