25 febbraio 2019- 15:23 Calcio: Cairo, 'quello femminile sta crescendo, siamo su buona strada'

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - "Il mondo del calcio femminale sta crescendo, anche di livello e lo si vede in televisione. Ci sono delle calciatrici molto brave che stanno dimostrando assolutamente il loro valore. Come tutte le cose nuove ci vuole del tempo perché vengano recepite, ma credo che siamo sulla buona strada perché il calcio femminile si sviluppi ancora di più". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, a margine della tredicesima edizione del premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti, assegnato a Gianluca Vialli. "E se c'è sessismo, non deve esserci, lo trovo inopportuno". Anzi, è uno spettacolo molto bello da vedere. Ho visto alcune partite in televisione e devo dire che sono molto brave", ha aggiunto.