27 dicembre 2018- 15:21 Calcio: Calderoli, fatti San Siro gravità inaudita, sabato niente partite

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Un morto, quattro accoltellati, altri feriti e viste le immagini degli scontri poteva andare anche peggio. Quanto accaduto ieri a Milano, ma anche quanto accaduto dentro lo stadio di San Siro con gli inaccettabili cori e fischi contro Koulibaly, è di una gravità inaudita". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Come è stata gravissima l'aggressione de tifosi laziali al carabiniere a Trastevere dopo Lazio-Eintracht pochi giorni fa", ricorda. "La misura è colma, come ai tempi dell'uccisione di Raciti. Serve tolleranza zero verso i violenti, ovvio, ma serve anche un segnale per tutto il mondo del calcio: sabato fermiamo le partite, sospendiamo il campionato per un turno. Prendiamoci un momento di pausa, tutti quanti. Perché non si può morire o venire accoltellati per una partita di calcio", conclude Calderoli.