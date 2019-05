23 maggio 2019- 17:36 Calcio: Di Battista, 'felice per Coppa Italia Lazio, goduto più che per derby'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Ha goduto più della vittoria in Coppa Italia o del derby vinto coi giallorossi? "Della vittora in Coppa Italia, i derby che mi hanno fatto godere di più sono i derby passati", ad esempio col goal di "Klose al 94esimo, Di Canio 3 a 1". Della vittoria in Coppa Italia "sono stato molto felice, ero allo stadio, alla fine una coppetta ogni tanto l'alziamo..". Così Alessandro Di Battista ad Adnkronos live.