7 giugno 2019- 13:32 Calcio: Digos Verona indaga su cori tifosi Hellas

Verona, 7 giu. (AdnKronos) - Gli agenti della Digos di Verona stanno indagando, per identificare i tifosi che domenica sera hanno festeggiato la promozione in serie A dell'Hellas intonando il coro "Siamo una squadra fantastica, una squadra fatta a forma svastica, che bello che l'allena Rudolf Hess". Non è la prima volta che le frange più oltranziste della tifoseria veronese si lanciano in messaggi dal sapore nazista: cinque anni fa, sempre a una festa dei tifosi dell'Hellas, le auto vennero parcheggiate a forma di svastica. E, una foto di molti anni fa ritraeva una svastica che apparve in una curva dello Stadio Bentegodi. In questi giorni gli uomini della Digos della questura veronese stanno visionando i video per cercare appunto di identificare i tifosi autori di quest'ultima bravata ed eventualmente denunciarli. In una nota la società Hellas Verona si è subito dissociata apertamente dal "comportamento di poche decine di persone".