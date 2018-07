11 luglio 2018- 08:28 Calcio: Elliott proprietaria Milan, subito 50 mln per 'successi di lungo termine' (2)

(AdnKronos) - Il passaggio di proprietà, con trasferimento delle quote a fondi gestiti da Elliott "è avvenuto all’esito dell’escussione di alcune garanzie a seguito dell’inadempimento, da parte del precedente proprietario di AC Milan, delle proprie obbligazioni nei confronti di Elliott". Si tratta dei 32 milioni di euro che Yonghong Li avrebbe dovuto rimborsare al fondo venerdì scorso. Elliott è "pienamente consapevole della sfida e dell’impegno che derivano dall’essere proprietari di un’istituzione così importante" e "non è soltanto lieta di supportare il club durante questo momento di difficoltà, ma anche della sfida di raggiungere obiettivi ambiziosi in futuro attraverso il successo sul campo da parte del tecnico Gattuso e dei suoi giocatori". Domani è convocato il consiglio di amministrazione dell'Ac Milan per prendere atto dei cambiamenti nell'azionariato e convocare la data della prossima assemblea.