25 ottobre 2019- 17:48 Calcio: fedeli gratis allo stadio per le partite in casa del Palermo

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Fedeli gratis allo stadio per le partite casalinghe del Palermo. E' quanto prevede l'accordo presentato questa mattina dal presidente del Palermo calcio Dario Mirri durante un incontro in Curia. Ad ogni partita in casa della squadra rosanero, 25 fedeli ciascuno di due parrocchie dell’Arcidiocesi di Palermo, segnalati preventivamente dai parroci, saranno ospiti del Palermo calcio. I parroci, una settimana prima della gara casalinga, dovranno inviare all’ufficio stampa dell’Arcidiocesi una lista di 25 persone che avranno accesso allo stadio Renzo Barbera."Il Palermo calcio non è solo un progetto sportivo ed imprenditoriale ma è soprattutto un progetto sociale ed etico per la nostra città - ha sottolineato Mirri - Il Palermo si basa su fondamenta quali trasparenza, orgoglio, autostima e autodeterminazione. Le parrocchie sono un esempio concreto e quotidiano di come si sviluppa una comunità in maniera spontanea, accanto a un sentimento condiviso e sulla base di valori positivi. In questo senso, con le dovute differenze, vogliamo fare in modo che la 'fede' calcistica per la nostra squadra cresca secondo gli stessi ideali di fratellanza e condivisione".