25 ottobre 2019- 17:48 Calcio: fedeli gratis allo stadio per le partite in casa del Palermo (2)

(Adnkronos) - "Tifo da quando ero poco più di un ragazzo per i colori rosanero - ha raccontato monsignore Raffaele Mangano - Qualche domenica fa, quando sono venuto allo stadio con l’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice, è stato bello vedere 20mila persone sugli spalti ad assistere ad una gara di serie D. Sono certo che insieme al Palermo calcio, attraverso lo sport, possiamo fare una proposta diversa della fede per creare il senso dell’appartenenza e veicolare i valori dello sport, dell’amicizia e dello stare insieme".Alla prossima partita che il Palermo disputerà in casa contro il Corigliano, il 3 novembre, saranno presenti i fedeli delle parrocchie di Sant’Antonino a Termini Imerese, guidata da don Valerio De Gaetani, e della parrocchia Sant’Antonino all’Arenella, guidata da don Francesco Di Pasquale.