3 gennaio 2019- 14:53 Calcio: Fratoianni, vertici calcio senza dignità, basta soldi pubblici

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Non bastava ai vertici del calcio italiano (e ai vertici della Rai che trasmetterà la partita) l'aver deciso di svolgere la Supercoppa tra Juventus e Milan in Arabia Saudita, fregandosene del fatto che quel Paese è all'attenzione internazionale per il non rispetto dei diritti umani, per l'uccisione di Khasoggi e degli oppositori, per la guerra in Yemen. I vertici del calcio italiano (e i vertici Rai) se ne fregano". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali che già nei mesi scorsi ha protestato con forza per questa scelta, chiedendo che la Rai non trasmetta la partita."Come se ne fregano ora -prosegue il leader di Si- quando esultano per il successo nella vendita dei biglietti della partita, a cui le donne per gentile concessione potranno accedere solo se accompagnate. La vergogna dovrebbe coprire i dirigenti senza dignità della Lega Calcio, della Juventus, del Milan e della Rai. Forse è arrivato il momento -conclude Fratoianni- che neanche un centesimo di soldi pubblici vada a questi signori".