16 gennaio 2019- 21:47 Calcio: Gattuso, 'mi brucia sconfitta, Higuain? Non so cosa succederà'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Non è successo nulla. Higuain ieri aveva 38,5 di febbre. E' sfortunato. Ho fatto di tutto per recuperarlo. Volevo mettere in campo un giocatore fresco. Sembra una barzelletta. Quando è venuto il principe a salutarci non ho voluto io che ci fosse perché c'era il rischio che potesse contagiare gli altri giocatori". Così il tecnico del Milan, Rino Gattuso ai microfoni della Rai al termine della partita di Supercoppa vinta dalla Juventus. Rispondendo ad una domanda sul fatto che potesse essere l'ultima partita di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan, Gattuso non si sbilancia. "Sinceramente mi brucia lo stomaco. Non sto pensando a cosa può succedere. Ho 25 giocatori a cui pensare. Per ora ci lecchiamo le ferite. C'è grande amarezza. Domani vedremo cosa succederà". Contro la Juve "ci abbiamo provato", sottolinea Gattuso. "Devo fare grandissimi complimenti alla mia squadra e avevo detto che la partita sarebbe stata come scalare una montagna. Poi gli episodi giudicate voi". L'espulsione di Kessié, aggiunge, "ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola". Comunque il Milan, conclude ha "pregi e difetti ma abbiamo messo in campo carattere. Abbiamo tenuto bene il campo e lottato contro una grandissima squadra. Resta la prestazione. C'è rammarico e amarezza".