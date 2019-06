4 giugno 2019- 19:54 Calcio: Giorgetti su serie B, ‘decisioni da accettare ma sistema ha falle’

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - "Le decisioni della giustizia, anche quella sportiva, vanno accettate, come bisogna accettare le decisioni degli arbitri sul campo quando sono sbagliate. Evidentemente qualcosa non ha funzionato se nel corso del tempo e degli anni questi abusi contabili si sono potuti ripetere senza che nessuno eccepisse". Lo ha detto a Palermo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a proposito delle parole del presidente del Venezia, Joe Tacopina. "Questo non deve più accadere" ha aggiunto, esprimendo un plauso al presidente della Federazione gioco calcio Gravina che "con difficoltà sta cercando di cambiare il sistema, che un po' di falle le ha avute in passato. Il solo fatto che il campionato di serie B fosse a 19 squadre è stata una manifestazione che qualcosa non ha funzionato".