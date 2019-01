9 gennaio 2019- 12:13 Calcio: Giorgetti, 'tolleranza zero per violenti ma non basta repressione'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Tolleranza zero per quanto riguarda i violenti", ma "le misure non possono essere semplicemente quelle di tipo repressivo. Il fenomeno deve essere gestito con intelligenza", quindi "attenzione all'uso mediatico nel raccontare questi fenomeni di violenza, perchè per i violenti il fatto di essere additati come violenti è un titolo di merito". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, sollecitato dai giornalisti durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, interviene sui fenomeni di violenza e razzismo che si verificano nel mondo dello sport.E sulla possibilità di sospendere le partite per i cori razzisti, afferma: "sono rispettoso dell'autonomia dello sport", ma "lo 'scarico di responsabilità' tra il funzionario di Pubblica sicurezza che deve stabilire l'interruzione della partita e l'arbitro che deve decidere l'interruzione della partita, deve evitare di creare una situazione di confusione e di imbarazzo quotidiano". Giorgetti sottolinea poi la necessità di puntare su "educazione civica e sportiva". E sulla possibilità di rifarsi a modelli utilizzati in altre nazioni, ad esempio quello inglese, ricorda che "ciascuno ha una propria cultura sportiva e giuridica: a chi propone il modello inglese dico che ci vogliono la polizia inglese e i giudici inglesi". In ogni caso "non basta fare una legge, bisogna anche applicarla".