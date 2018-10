2 ottobre 2018- 17:00 Calcio: Giorgetti vede Raggi per Europei 2020

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti e il sindaco di Roma Virginia Raggi. Al centro dell'incontro, gli europei di calcio 2020, che quest'anno, in occasione del 60esimo anniversario dalla nascita del torneo, vedrà disputare la fase finale non una singola nazione ma in 12 distinte città europee. Giorgetti e Raggi, viene spiegato, hanno affrontato gli aspetti organizzativi della manifestazione.