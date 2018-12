29 dicembre 2018- 18:40 Calcio: in questura presunto organizzatore raid contro tifosi Napoli

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - L'uomo indicato come presunto organizzatore del blitz contro i tifosi del Napoli a Milano si è presentato spontaneamente in questura insieme al suo avvocato Mirko Perlino. Nel pomeriggio, il legale aveva rinunciato al mandato per la difesa di uno dei tre giovani ultras arrestati: quest'ultimo aveva fatto il nome di un leader della curva interista già assistito da Perlino, indicandolo come uno dei mandanti del raid.