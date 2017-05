CALCIO: INCONTRO TRA SINDACO SALA E NUOVI VERTICI MILAN

5 maggio 2017- 18:54

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, tra il sindaco Giuseppe Sala e i nuovi vertici del Milan. C'erano, nel pomeriggio, David Han Li, executive director e membro del cda della società sportiva e Marco Fassone, amministratore delegato. Questi ultimi hanno illustrato "le strategie societarie" che intendono attuare, convengono con il sindaco "sull'importanza dello stadio Meazza e sull'opportunità di aprire quanto prima un tavolo comune di lavoro e dialogo per affrontare questo tema", spiega una nota. Nel corso della riunione, il sindaco ha ricordato la grande passione per il gioco del calcio che si vive a Milano e ha auspicato che il "nuovo Milan" possa continuare a essere una squadra di primo ordine, in grado di raggiungere i vertici delle classifiche e delle competizioni internazionali.