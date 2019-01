25 gennaio 2019- 15:18 Calcio: Inter, fondo LionRock Capital rileva 31% in mano a Thohir

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Il fondo di private equity con sede a Hong Kong, LionRock Capital, ha raggiunto un accordo con l'Inter e acquisito il 31,05% delle azioni del club che erano ancora in mano a Erick Thohir. Di conseguenza, LionRock Capital diventa il nuovo azionista di minoranza dell'Inter. "Il Club accoglie LionRock Capital nella famiglia nerazzurra e si aspetta che possa aiutare e supportare Suning nel rendere ancora più vincente la società, dentro e fuori dal campo". E "ringrazia Erick Thohir per l'impegno profuso e gli augura i migliori successi futuri", spiega una nota della società di calcio. "Nel 2018, grazie al lavoro di tutto lo staff, della dirigenza, del settore tecnico e dei giocatori, abbiamo raggiunto ottimi risultati dal punto di vista sportivo, della crescita commerciale e delle innovazioni in termini di marketing e media. Questo ci dà molta fiducia per la crescita futura del Club e ha portato all'interesse di LionRock Capital", spiega Steven Zhang, presidente di Fc Internazionale Milano. "In aggiunta a questa partnership, intendiamo stabilire ulteriori rapporti e relazioni commerciali e sportive a livello globale. Assieme ai nostri partner - continua -continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo principale: rendere l'Inter un top club a livello mondiale, dentro e fuori dal campo, e fornire la migliore esperienza possibile ai milioni di tifosi interisti sparsi per il mondo".Daniel Kar Keung Tseung, fondatore e amministratore delegato di LionRock Capital, spiega: "Siamo molto ottimisti circa le prospettive di crescita di tutte le attività sportive e, con oltre 110 anni di storia e di influenza in ambito calcistico, FC Internazionale Milano ha un grande potenziale di sviluppo. LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo, dentro e fuori dal campo".