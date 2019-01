5 gennaio 2019- 11:27 Calcio: Lega, Miccichè riferisca a commissione Esteri Senato su Supercoppa

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - “Il gruppo Lega della commissione Affari esteri del Senato ha intenzione di convocare urgentemente in audizione il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè per fare chiarezza sulla delicata questione della suddivisione dei posti a sedere presso il King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita, in vista della partita di Supercoppa italiana Juventus–Milan che si terrà il 16 gennaio". Lo annunciano i membri della Lega Toni Iwobi, vicepresidente della commissione; Emanuele Pellegrini, capogruppo del partito; Manuel Vescovi, segretario; e Cinzia Bonfrisco."La discriminazione tra i sessi, infatti, si pone apertamente in contrasto -spiegano- con i principi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei Diritti umani dell’Onu, nonché della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. E’ inaccettabile che i diritti delle donne, e in generale i diritti umani, possano essere sacrificati e venduti per esportare in Arabia Saudita il calcio italiano: il ruolo sociale dello sport, per essere tale, non deve trascurare mai l’uguaglianza e la pari dignità di tutti esseri umani. Non è una questione di politica, ma di umanità".