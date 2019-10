4 ottobre 2019- 14:20 Calcio: Lega Serie A celebra i 90 del campionato a girone unico

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Il campionato di Serie A a girone unico compie 90 anni. Era il 6 ottobre del 1929 quando prese il via con il format tuttora in vigore e che si conclude il 13 luglio 1930 con la vittoria dell'Ambrosiana guidata da Arpad Weisz. Per celebrare questo anniversario, la Lega Serie A ha realizzato un logo dedicato che accompagnerà la comunicazione, le iniziative sui campi e gli eventi nel corso di questa stagione sportiva. Il logo '90' apparirà in tutti gli stadi in occasione della gara delle settima Giornata di andata della Serie A Tim 2019/2020 e sarà utilizzato per tutte le attività in programma nei pre-partita. A centrocampo, al termine del riscaldamento, sarà esposto uno striscione sorretto da bambini, mentre sui maxischermi verrà proiettato un video. All'ingresso in campo, i capitani delle squadre terranno in mano la sagoma del loto e al termine della cerimonia di ingresso le formazioni poseranno per la foto ufficiale dietro a un pannello dedicato. "La Serie A Tim -spiega l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo- è parte della storia di ognuno di noi, accompagna tutti i tifosi fin da bambini scandendo i momenti significativi delle nostre vite come una colonna sonora. I 90 anni rappresentano un traguardo importante, da festeggiare con numerose iniziative ed eventi in tutta Italia insieme ai nostri tifosi". Dai prossimi giorni verranno raccolte testimonianze e documenti con una grande campagna social che coinvolgerà tifosi, giocatori e mondo dei media. Tutto sarà archiviato in maniera digitale e farà parte di una mostra che verrà inaugurata a primavera a Milano. L'esposizione conterrà molti eventi pubblici, ospiterà incontri con campioni, spazi e approfondimento tecnico ma anche di intrattenimento grazie a un percorso pieno di iniziative. Entro fine anno verrà pubblicato il libro che ripercorrerà la storia del torneo dal 1929 a oggi con foto, statistiche, curiosità e interviste ai campioni del passato, presente e futuro.