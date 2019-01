2 gennaio 2019- 21:29 **Calcio: legale, Piovella aiutò Belardinelli a salire su auto, gli disse di star bene**

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Marco Piovella, sentito oggi dal gip Guido Salvini per l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'arresto per gli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, non avrebbe realizzato subito che la persona investita negli scontri fosse Daniele Belardinelli, né che questo fosse in pericolo di vita. A riferirlo all'Adnkronos è il difensore del 33enne capo della curva nerazzurra, Mirko Perlino. "Ha spiegato di aver visto una persona investita, ma di essersi accorto che si trattava dell'amico solo in un secondo momento -spiega Perlino-. E poi le sue condizioni, per quanto serie, non sembravano gravi al punto di rischiare la vita". Dopo l'investimento, prosegue il legale, "Belardinelli ha detto a Piovella di avere un problema alle gambe, probabilmente erano rotte, ma di stare tutto sommato bene; non sembrava in condizioni tali da essere in pericolo di vita. Dopodiché lo ha aiutato a salire sull'auto che lo ha condotto in ospedale". Solo in seguito "ha saputo della sua morte; probabilmente avvisato dalla moglie di Daniele".