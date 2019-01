2 gennaio 2019- 21:22 **Calcio: legale, Piovella passò Natale con Belardinelli, ora si sente in colpa**

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Marco Piovella, capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre e sentito oggi dal gip Guido Salvini per l'interrogatorio di garanzia, trascorse il Natale assieme a Daniele Belardinelli, l'ultrà rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre, prima della partita Inter-Napoli. A riferirlo all'Adnkronos è il legale difensore di Piovella, che spiega: "Durante l'interrogatorio Piovella ha avuto un momento di emozione quando si è parlato della morte di Daniele". Del resto "il giorno di Natale lo aveva passato insieme a lui, con la moglie e i figli". Il 'Rosso' aveva deciso cioè di fare una sorpresa all'amico: "E questo ora è il suo rimorso", aggiunge il legale. Perché pensa che "se magari non fosse passato da lui, forse Belardinelli non sarebbe andato allo stadio".