CALCIO: M. BERLUSCONI, DA FININVEST MASSIMA TRASPARENZA E CORRETTEZZA

13 gennaio 2018- 16:13

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "In tutta la lunga e complessa trattativa per la vendita del Milan, la Fininvest si è comportata con la massima trasparenza e correttezza, come conferma la stessa Procura della Repubblica di Milano, avvalendosi della collaborazione di advisor finanziari e legali di livello internazionale". Lo dice, in una nota, Marina Berlusconi, presidente Fininvest, in merito agli articoli di oggi della Stampa e del Secolo XIX sulla vendita del Milan. “Il tempo - rileva la figlia di Silvio Berlusconi - sembra passare invano per certi metodi di intendere lo scontro politico e per chi di questi metodi da vent’anni è ostinato protagonista. La falsificazione di cui stamane si sono resi responsabili due quotidiani controllati dal gruppo De Benedetti, “La Stampa” e “Il Secolo XIX”, lascia indignati ed esterrefatti per la sua gravità". Secondo il presidente di Fininvest, "l’uscita dei due quotidiani, in piena campagna elettorale, l’enorme spazio e i toni riservati ad una notizia che era già stata segnalata come falsa e che falsa è stata confermata dalla Procura della Repubblica, non lasciano dubbi sulle reali intenzioni di questa operazione. Condotta, peraltro, sarà un caso?, proprio nei giorni in cui Carlo De Benedetti è sulle prime pagine per presunte vicende di insider trading. “La Stampa” e il “Secolo XIX” stamane hanno davvero scritto una pessima pagina di giornalismo", conclude.