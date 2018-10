15 ottobre 2018- 19:05 Calcio: Mattarella, Mondiale per mio successore come per Pertini e Napolitano (2)

(AdnKronos) - Mattarella si è poi soffermato su alcune questioni che riguardano il futuro del calcio. "Il presidente della Uefa -ha sottolineato il Capo dello Stato- poc'anzi ha esortato l'Italia a dotarsi di stadi moderni: è una buona raccomandazione anche per motivi di efficienza e di sicurezza. Ma vorrei aggiungere una sottolineatura per quanto riguarda i vivai: che non siano ambiti per ricercare guadagni finanziari futuri, ma siano luoghi in cui si facciano emergere giovani talenti e si diffonda lo sport fra tutti i ragazzi". "Questo mi fa pensare ad un'altra considerazione, se posso, un'esortazione: quella di cercare e individuare costantemente il punto di equilibrio tra interessi economici e sport, perché i primi non prevalgano rischiando di soverchiare l'aspetto sportivo che è -e deve restare– prevalente". "So che questo riguarda più la Lega che la Federazione, così come riguarda la Lega un'altra considerazione: quella che le società maturino un rapporto adeguato con le tifoserie, che conferiscono entusiasmo ma non devono mai rischiare di far smarrire il senso dello sport, della sana competizione sportiva. Anche perché -ha concluso Mattarella- il calcio non può mai comprendere aspetti di ordine pubblico".