15 luglio 2018- 12:09 Calcio: Morra, per Ronaldo 0,1% tasse su redditi all'estero, grazie Gentiloni

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Quante tasse pagherà CR7 dopo il passaggio alla Juventus? Sui redditi guadagnati all'estero (Forbes li ha stimati in 54 mln nel 2017) solo 100mila euro, neanche lo 0,1%. Grazie al Governo Gentiloni! CR7 ringrazia. Noi no!". Lo scrive in un tweet il senatore M5S, Nicola Morra.