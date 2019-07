5 luglio 2019- 07:10 Calcio: Orlando, 'nel prossimo campionato Palermo sia rappresentata da squadra'

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e ciò secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilità di nuova società". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha già illustrato alla Giunta comunale i punti cardine di un avviso pubblico "che - spiega - ove si rendesse necessario in conformità con la normativa federale, sarà pubblicato in tempo utile perché Palermo possa essere rappresentata da una squadra di calcio già nel campionato 2019/2020".