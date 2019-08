3 agosto 2019- 11:54 Calcio: Palermo, Mirri 'non abbandonerò mai lo stadio Barbera'

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Molti dicono costruiamo un altro stadio, vi dico subito che io questo stadio non lo abbandonerò mai". Così, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, il nuovo presidente del Palermo Dario Mirri. "Il primo investimento è costruire un centro sportivo, una fabbrica di talenti per i nostri giovani - ha detto - Da questo punto di vista c'è tanto da fare". Sulla campagna abbonamenti, il presidente ha assicurato che si farà, che ci saranno prelazioni per gli abbonati. "Voglio portare tanti bambini allo stadio" ha aggiunto. La maglia? "La maglia del Palermo la decidono i tifosi - ha sottolineato - Abbiamo chiesto al nuovo sponsor la possibilità di fare un sondaggio e chiedere ai tifosi quale delle maglie proposte preferiscono. La maglia è nostra".