CALCIO: PERQUISIZIONI NELLA SEDE DEL PALERMO

7 luglio 2017- 08:20

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - E' in corso una perquisizione presso la sede del Palermo calcio. Una decina di uomini della Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, appartenenti dalla Polizia valutaria e alla Polizia tributaria delle Fiamme gialle, stanno perquisendo gli uffici dii viale del Fante nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo. I reati ipotizzati sono falso in bilancio e appropriazione indebita e riguarderebbero il patron del Palermo Maurizio Zamparini.