28 dicembre 2018- 13:07 Calcio: prefetto, a gennaio vertice sicurezza con Inter e Milan (2)

(AdnKronos) - L'incontro di gennaio con Inter e Milan vedrà anche il coinvolgimento del sindaco. L'obiettivo, ribadisce il prefetto Saccone, "è isolare gli ultras violenti. Non si può fare pagare a tutti comportamenti criminali come quelli che sono accaduti nei giorni scorsi. Non nego poi che attualizzeremo aspetti e valutazioni alla luce delle indagini in corso" sottolinea il prefetto, evidenziando che "è anche probabile che, terminata l'efficacia dei provvedimenti della giustizia sportiva, il prefetto potrebbe anche aggiungere provvedimenti di chiusura di parti della curva dove sono gli ultras. Ma questo si vedrà alla luce degli incontri che avremo a gennaio coinvolgendo le due grandi società milanesi".Quel che è certo, aggiunge, è che "bisogna dare un segnale forte di isolamento: mettere insieme il valore dello sport con la capacità di evitare situazioni difficili per l'ordine e per la sicurezza pubblica". "Siamo a Milano, dobbiamo partire dalle due società il cui ruolo è fondamentale nell'isolare questa tifoseria criminale. Poi, dopo, magari si parlerà con le tifoserie organizzate - precisa Saccone - ma credo questo vada fatto anche in un contesto nazionale". "Mi interessa capire il legame tra le persone che hanno organizzato l'agguato e la curva perché poi, sulla base di questo rapporto, potrà essere adottato un provvedimento più forte prima della fine della efficacia delle misure della giustizia sportiva" conclude il prefetto.