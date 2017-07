CALCIO: PROCURATORE PALERMO, INCHIESTA NON RIGUARDA IL CLOSING

7 luglio 2017- 12:46

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - L'inchiesta sul Palermo calcio non riguarda il closing. Lo sottolinea il Procuratore capo di Palermo, Francesco L Voi, che coordina l'inchiesta sul Palermo calcio. "Con riferimento alle notizie di stampa già diffuse nel corso della mattina, si precisa che questo ufficio ha disposto delle perquisizioni - che sono in corso di esecuzione ad opera della Guardia di Finanza - nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di diversi indagati per i reati di appropriazione indebita, riciclaggio, impiego di proventi di origine illecita, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso in bilancio aggravato dalla transnazionalità", precisa, in una nota, il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi parlando dell'inchiesta che vede coinvolto il patron del Palermo Maurizio Zamparini. Lo stesso magistrato sottolinea anche che "è opportuno precisare altresì che l'oggetto delle indagini preliminari in corso non riguarda le vicnede relative alla cessione delk Palermo calcio"