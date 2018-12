28 dicembre 2018- 13:34 Calcio: Questore Milano emette 7 Daspo a ultras interisti (2)

(AdnKronos) - Sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento, risultano gravati da numerosi precedenti penali, inoltre cinque di essi erano già stati colpiti da diversi provvedimenti DASpo emessi anche in altre province per aver preso parte ad episodi violenti anche nell’ambito di diverse discipline sportive, mentre il settimo, di 21 anni, risulta incensurato. I provvedimenti emessi, avranno una durata di cinque anni per i soggetti daspati per la prima volta e di otto anni per chi era già stato colpito da analogo provvedimento.I soggetti dovranno anche presentarsi negli uffici della Polizia Giudiziaria (provvedimento che va confermato dal Gip) mezz'ora dopo l’inizio e mezz'ora prima della fine di ogni partita di calcio dell'Inter.