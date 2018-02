CALCIO: RISSA TRA ULTRAS PRIMA DI VERONA-ROMA, POLIZIA ARRESTA 21 TIFOSI ROMANISTI (4)

6 febbraio 2018- 12:31

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa della Digos non si è ovviamente conclusa. Già nel corso della stessa nottata, dopo aver esaminato le immagini registrate nel corso degli scontri grazie anche alla preziosa collaborazione del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, si tentava di arrestare (in c.d. “flagranza differita”) gli ultras dell’Hellas Verona che, senza ombra di dubbio, si erano resi responsabili delle stesse condotte violente già contestate ai “colleghi” romani. Costoro, come prevedibile, si rendevano al momento irreperibili: hanno finora evitato l’arresto di polizia, ma non i conseguenti provvedimenti amministrativi e giudiziari che scaturiranno al termine delle indagini.Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il rito direttissimo nei riguardi dei 21 arrestati. Il Giudice ha convalidato gli arresti ma ha differito il giudizio avendo il difensore richiesto i “termini a difesa”. Pertanto, pur rimettendoli in libertà in attesa della sentenza, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona, nonché il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.