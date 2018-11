25 novembre 2018- 17:51 Calcio: Salvini, premierei squadre che mandano più italiani in campo

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "A me interessano quelli che scendono in campo e devo dire il Milan è una di quelle che manda più italiani in campo. Fosse per me premierei le squadre che a tutti i livelli, in serie A, in tutti gli sport, anche nelle categorie inferiori, fanno giocare più italiani, le proprietà mi interessano relativamente". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista all'Adnkronos risponde a chi gli domanda se lo rammarichi la proprietà del Milan in mani straniere. Sulla partita di stasera con la Lazio, "il Milan ha fuori mezza squadra, è chiaro che la Lazio parte avvantaggiata. Io vado speranzoso, la speranza è l'ultima a morire, però li vedo nettamente avvantaggiati", dice a poche ore dall'incontro. Mentre sul ct che vorrebbe sulla panchina dei 'rosso neri', "il Milan ha avuto un grande: Ancelotti. Sul futuro, be' Conte è un signore allenatore ad esempio".