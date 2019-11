4 novembre 2019- 18:08 Calcio: sindaco Verona, 'la città non è razzista, ed i cori razzisti non ci sono stati'

Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Ma da cosa dovrei dissociarmi, visto che ieri allo stadio non c'è stato alcun coro razzista: allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. E come me le molte altre persone che a fine partita mi hanno scritto e contattato. La mia città non deve essere messa alla berlina da una cosa che non è successa. I cori razzisti non ci sono stati". Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina replica al ministro dello sport Vincenzo Spadafora.E il primo cittadino di Verona ci tiene a sottolineare: "Non accetto quindi che Verona venga presentata come una città razzista: se ci sono stati pochi individui a lanciare offese contro Balotelli, devono essere perseguiti questi pochi individui, ma non si può generalizzare, e questo non per sminuire quanto avvenuto, ma solo per dovere di chiarezza. Condanno in maniera decisa ogni forma di razzismo, da perseguire senza mezzi termini. Ma, sono altrettanto fermo contro coloro che strumentalmente costruiscono sul nulla una falsa immagine di Verona e dei veronesi. Questo è inaccettabile", conclude.