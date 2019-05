29 maggio 2019- 17:31 Calcio: sono Totti, Buffon e Mancini le top star per notorietà

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - I tifosi italiani cercano nuove app per seguire le partite, come quelle 'smart stadium', che consentono magari di rivedere i gol sugli spalti, guardano le partite su nuove piattaforme di pay-tv e ritengono che i club debbano costruire nuovi stadi di proprietà, ma sui loro idoli restano tradizionalisti. Secondo la ricerca Stage up-Ipsos sulla Serie A nel XXI Secolo, che ha rielaborato i dati di 86mila interviste fatte negli ultimi 19 anni, i calciatori più noti della Serie A sono quelli della Nazionale che ha vinto i mondiali del 2006: Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Rino Gattuso, insieme all’allenatore attuale della Nazionale, Roberto Mancini. Tutti superano il 90% di notorietà, insieme a Cristiano Ronaldo, che ha un po' meno forza reputazionale dei tre 'big' italiani. L'indice che sintetizza la reputazione professionale e l’empatia ha in Totti, Luka Modric, Lionel Messi e Kylian Mbappè le sue stelle.Le star del Campionato attuale, complice una maggior mobilità delle formazioni e dell'attività internazionale, faticano a superare la soglia dell'80% di notorietà, quota che solo dieci anni fa era raggiunta da gran parte dei campioni italiani. Ne sono esempi Giorgio Chiellini (76%) Gianluigi Donnarumma (65%), Gonzalo Higuain (65%), Lorenzo Insigne (56%), Ciro Immobile (55%), Mauro Icardi (53%). I sei campioni italiani considerati i più forti di ogni tempo sono Buffon (16% dei consensi), Roberto Baggio, Totti, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Dino Zoff.