29 maggio 2019- 17:31 Calcio: sono Totti, Buffon e Mancini le top star per notorietà (2)

(AdnKronos) - La ripresa economica ha favorito la crescita delle sponsorizzazioni sportive, sociali e degli spettacoli. Nel 2018, il business ha raggiunto i 63 miliardi di dollari; sempre lo scorso anno, in Italia gli investimenti in sponsorship sono stati pari a 1,378 miliardi di euro, dopo il minimo di 1,195 miliardi toccato nel 2013. Nel 2017, la spesa in partnership sportive era quantificabile in 870 milioni, di cui 302 milioni (35%) nel calcio di vertice (Serie A, Serie B, Lega Pro), 84 milioni (12%) nella Serie A di basket e volley, 102 milioni (12%) nell'attività delle Federazioni Sportive Nazionali. "Nel calcio, il trend del mercato segna una ripresa, ma una ripresa lenta e a macchia di leopardo, con i club più forti favoriti e quelli più piccoli in sofferenza", osserva l'ad di Stage Up, Giovanni Palazzi, che non prevede numeri molto diversi nel 2019, prevedendo valori in linea o di poco superiori al 2018. Al termine della stagione 2017/18 il podio della notorietà spontanea dei main sponsor era: Jeep (Juventus), Lete (Napoli) e Pirelli (Inter).