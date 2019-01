9 gennaio 2019- 18:18 Calcio: su treni tifosi Fs in attesa ma difficile ritorno a passato

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Nessuna direttiva è arrivata ancora alle Fs spa dopo la proposta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di tornare a utilizzare il treno per le trasferte dei tifosi. Al momento, infatti, a quanto apprende l'Adnkronos, al quartier generale di Villa Patrizi, non sarebbe arrivata alcuna indicazione operativa su questo fronte. Ma, in attesa di sviluppi, sembrerebbe difficilmente percorribile un ritorno al passato con una riedizione dei 'treni speciali' per i supporter che seguono la squadra del cuore impegnata fuori casa. Sono passati 20 anni, da quando il Governo di allora decise di sospendere le trasferte organizzate con i treni speciali organizzati dalle Ferrovie dello Stato, dopo il tragico incendio, che provocò quattro vittime, scoppiato su un convoglio con cui i tifosi della Salernitana tornavano da una trasferta a Piacenza. Un episodio drammatico causato da ultras che avevano dato fuoco a dei poggiatesta e il fumo che in galleria si era trasformato in un gas tossico. Ma, al di là di vicende così gravi, ogni domenica si concludeva, comunque, con dei veri e propri bollettini di guerra con i treni messi a ferro e fuoco dai tifosi.