9 gennaio 2019- 18:18 Calcio: su treni tifosi Fs in attesa ma difficile ritorno a passato (2)

(AdnKronos) - Per le trasferte, quando arrivava l'informativa della questura, le Ferrovie organizzavano convogli speciali impiegando le carrozze più vecchie, che tornavano puntualmente più distrutte e devastate di quando erano partite. I tifosi, che prima della partenza venivano sottoposti ai controlli della polizia, pagavano il biglietto ma poi nessuno pagava i danni. Ben diverso sarebbe, invece, eventualmente, lo scenario con i treni charter, il cui impiego è regolato da norme ben più stringenti. Le Ferrovie hanno un catalogo con le diverse tipologie di treno e con costi stabiliti in funzione del convoglio che il cliente affitta. Per usufruirne, oltre ad assumersi tutta la responsabilità di ciò che accade a bordo treno, bisogna poi versare garanzie e fidejussioni. Insomma, tutto un altro viaggio.