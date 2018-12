27 dicembre 2018- 12:31 Calcio: tifoso ucciso, Questore assicura 'saremo durissimi'

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Un "fatto gravissimo" e sicuramente una "azione organizzata" quella avvenuta la scorsa sera, prima che si disputasse al Meazza la partita Inter-Napoli. Un ragazzo ucciso, Daniele Belardinelli, 35 anni di Varese, travolto da quello che secondo gli investigatori sarebbe un "suv di colore scuro", persone ferite, due arresti per ora e un terzo che "stiamo cercando di arrestare nel periodo del differimento, ma non escludiamo di arrestarne altri". Il Questore di Milano, Marcello Cardona, parla di una "situazione tragica e inaccettabile" e promette: "saremo durissimi". Già nell'arco di poche ore gli uomini della Digos hanno dato seguito a perquisizioni e grazie alla disponibilità di video girati prevalentemente con i telefonini, sono riusciti ad individuare almeno i primi tre responsabili ultras dell'Inter che hanno preso parte alla aggressione ai danni dei tifosi del Napoli. Due di loro sono già stati arrestati Il tutto è avvenuto ieri tra le le 19.30 e le 19.50 in via Novara, nei pressi di San Siro. I van che trasportavano i tifosi napoletani sono stati assaliti da un centinaio di ultras interisti, alcuni anche del Varese e del Nizza. I tifosi del Napoli viaggiavano su "pulmini anonimi per i quali era previsto l''aggancio' da parte della pattuglia della Polizia di lì a poco, a due km dallo stadio". Gli ultras interisti sono usciti all'improvviso sulla strada e "hanno colpito con spranghe e bastoni i pulmini del Napoli". E' iniziato un 'fuggi fuggi' generale, nella corsia opposta e qui un ultras dell'Inter, Marco Belardinelli appunto, è stato travolto.