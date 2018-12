19 dicembre 2018- 09:35 Calcio: Toninelli, io non avrei fatto foto con ultrà

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Io non avrei fatto" la foto con l'ultrà pregiudicato "ma io non vado neanche allo stadio perché non mi piace il calcio". A dirlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, interpellato sulle polemiche seguite alla foto del vicepremier Matteo Salvini con un capo ultrà del Milan.