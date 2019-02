25 febbraio 2019- 16:02 Calcio: Vialli, 'in Champions possibilità Juve al 50%'

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Il ritorno di Champions League del 12 marzo fra Juventus e Atletico Madrid è "una partita difficile ma aperta. La Juve ha già fatto tre gol al Bernabeu. Sarà dura, ma secondo me due gol la Juve li può fare e poi gestire i supplementari ed eventualmente i calci di rigore". Lo ha detto Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, a margine della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti. "E' importante che l'ambiente si ricompatti e che ci sia ottimismo e che la squadra si prepari bene e che l'Atletico sia in giornata storta. Se tutte queste cose si allineano la Juve ha il potere di ribaltarla, però direi 50 e 50 in questo momento", ha continuato. "Mi fa piacere essere ricordato come l’ultimo capitano della Juve che ha alzato la coppa della Champions. Ma ora sono stanco di essere ancora ricordato così. Vorrei che questa squadra la vincesse un anno sì e un anno no", ha concluso Vialli.