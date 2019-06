27 giugno 2019- 13:59 Caldo: a Verona, attivo numero di emergenza del servizio 'Famiglia Sicura' (2)

(AdnKronos) - Da qualche settimana è disponibile l’opuscolo dedicato proprio agli anziani che d’estate restano in città. Ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei servizi sociali, nei Centri d’Incontro “Anziani protagonisti nel quartiere”, nelle Circoscrizioni, nelle sedi anagrafiche, all’URP (anche delle Circoscrizioni) e nelle farmacie.Per il servizio ‘Farmaco pronto’ che consegna a domicilio il medicinale, il numero da comporre è lo 045-509892, per le farmacie di turno lo 045-8041996, il cui elenco si trova anche sul sito www.federfarmaverona.it.La Protezione civile si è procurata una scorta di circa 5 mila bottigliette d’acqua naturale, da utilizzare in caso di emergenza (code in autostrada ecc). Gli uomini e i mezzi della struttura comunale garantiscono un intervento immediato, raggiungendo qualsiasi luogo all’interno del territorio comunale nel giro di 10 minuti o massimo un quarto d’ora. Il numero da chiamare è quello delle Emergenze della Centrale Operativa della Polizia municipale 045 8078411.