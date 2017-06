CALDO: COLDIRETTI, 8 MLN ITALIANI SCELGONO VACANZA A GIUGNO (2)

17 giugno 2017- 09:39

(AdnKronos) - Le partenze “fuori stagione”, prosegue la Coldiretti, sono particolarmente apprezzate anche da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche. Ottime occasioni si possono trovare nelle offerte last minute. Se il mare resta di gran lunga il preferito, tra chi sceglie di andare in vacanza fuori stagione ci sono molti amanti della vacanza a contatto con la natura nel verde in parchi e oasi. Una tendenza che, continua la Coldiretti, premia l'agriturismo perché garantisce un ottimo rapporto prezzo qualità con la scelta che avviene sempre più di frequente attraverso siti come www.terranostra.it o www.campagnamica.it. Per rendere piu’ agevoli gli spostamenti la Coldiretti ha promosso durante il week end l’iniziativa “In viaggio con Campagna Amica” in partnership con il Codacons in molte aree di servizio della Società Autostrade che daranno la possibilità a tutti di acquistare a un prezzo giusto rinfrescanti prodotti ortofrutticoli di qualità locali direttamente dagli agricoltori. Nelle aree di sosta interessate (www.campagnamica.it) è presente un gazebo è possibile acquistare direttamente le confezioni di prodotti comode da portare via.