CALDO: COLDIRETTI, è LA SECONDA PRIMAVERA PIù BOLLENTE DEL PIANETA

17 giugno 2017- 11:10

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - La primavera 2017 è la seconda più calda del pianeta a livello climatologico da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1880 secondo la Nasa dalla quale arriva dunque la conferma di una percezione diffusa tra i cittadini. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sulla base dati divulgati dalla Nasa’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), proprio in occasione della Giornata Mondiale della lotta alla desertificazione e alla siccità promossa dall'Onu per il 17 giugno, che dimostrano la tendenza al surriscaldamento del pianeta. Il 2017, sottolinea la Coldiretti, si è aperto infatti con il mese di gennaio che si è classificato a livello globale come il terzo piu’ caldo dall’inizio delle rilevazioni con febbraio, marzo aprile e maggio che si sono invece classificati tutti al secondo posto. Nel maggio 2017 la temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani è stata inferiore solo a quella del 2016 su un valore di ben 0,88 gradi Celsius superiore alla media di riferimento del 1951 -1980.