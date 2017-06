CALDO: COLDIRETTI, è LA SECONDA PRIMAVERA PIù BOLLENTE DEL PIANETA (3)

17 giugno 2017- 11:10

(AdnKronos) - L’Italia a secco con numerose Regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza per la carenza idrica, dalla Toscana all’Emilia Romagna fino al Veneto ma nei campi coltivati lungo tutta la Penisola, dalla Lombardia alla Sicilia e Sardegna, gli agricoltori, continua la Coldiretti, devono ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le produzioni, dagli ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro, ma anche i vigneti e il fieno per l’alimentazione degli animali per la produzione di latte. Gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte, sottolinea Coldiretti, per promuovere l'uso razionale dell'acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l'innovazione con colture meno idro-esigenti.