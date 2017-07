CALDO: COLDIRETTI, SPINGE CONSUMI FRUTTA AL TOP DA 17 ANNI (2)

11 luglio 2017- 09:44

(AdnKronos) - Un vero boom con l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa di frutta e verdura che soddisfa molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile. Antiossidanti “naturali” sono infatti le vitamine A, C ed E che, precisa la Coldiretti, sono contenute in abbondanza in frutta e verdura fresca.