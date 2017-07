CALDO: COLDIRETTI, SPINGE CONSUMI FRUTTA AL TOP DA 17 ANNI (5)

11 luglio 2017- 09:44

(AdnKronos) - E' importante seguire alcuni piccoli accorgimenti anche tra le mura domestiche dove, sostiene la Coldiretti, bisogna mantenere separata la frutta e verdura che si intende consumare a breve da quella che si intende conservare più a lungo: la prima può essere messa in un portafrutta al buio eventualmente coperta da un tovagliolo e comunque lontano dai raggi del sole, mentre la seconda va posta in frigorifero, ma lontano dalle pareti refrigeranti. In ogni caso, è opportuno, conclude la Coldiretti, che la frutta venga posta stesa sul contenitore per evitare ammaccature e sviluppo di marcescenze.