CALDO: DA LUNEDì COMUNE MILANO POTENZIA ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI

3 giugno 2017- 17:34

Milano, 3 giu. (AdnKronos) - Da lunedì prossimo, 5 giugno, il Comune di Milano potenzierà l’assistenza domiciliare fornita agli anziani e alle persone con disabilità seguiti dai servizi territoriali, estendendoli anche a una fascia di cittadini che durante l’estate, complice il caldo e l’assenza di familiari, badanti e vicini di casa, possono trovarsi in difficoltà. Lo comunica il Comune di Milano. Le richieste possono essere effettuate chiamando il numero verde gratuito 800.777.888 che è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato. In caso di ondate di calore sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Gli interventi richiesti sono organizzati dagli operatori del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e, in presenza di ondate di calore, fino alle 19, sabato e la domenica comprese. Agli operatori è possibile richiedere interventi assistenziali tra cui: consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche. Le iniziative dedicate agli anziani non riguardano solo l’ambito dell’assistenza ma anche quello della socialità. Le iniziative coinvolgeranno tutte le strutture ricreative dedicate agli anziani compresi gli spazi aggregativi presso gli stabili del Comune e dell’Aler dove sono presenti i custodi sociali e una serie di spazi privati e del Terzo Settore, sedi di associazioni e di circoli ricreativi, complessivamente circa un centinaio di spazi. Per questa estate il Comune è alla ricerca di volontari che vogliano affiancare gli operatori nella custodi” degli anziani che d’estate sentono maggiormente la mancanza di familiari, amici, vicini di casa.