CALDO E AFA NEL WEEKEND, FINO A 40° AL SUD

21 luglio 2017- 10:45

Roma, 21 lug. - (AdnKronos) - Con l'anticiclone Caronte il weekend sarà assolato, caldo e afoso su tutto il Paese. Per oggi, comunica la redazione di iLMeteo.it, è previsto però l'ingresso di correnti più instabili dalla Francia sulla sommità settentrionale anticiclonica e dirette verso parte delle nostre regioni settentrionali. Temporali da Piemonte, Lombardia e verso il Trentino Alto Adige e l'Ovest Veneto in giornata, sole e tanto caldo altrove.Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, conferma una fase di caldo intenso per il fine settimana, con temperature massime in pianura mediamente sui 33/37° da Nord a Sud , ma con punte fino a 38/39° o anche 40° e oltre, specie sulle aree meridionali e insulari. Ma da lunedì al Nord, e poi per qualche giorno a seguire anche sul resto d'Italia, "si concretizzerà un'interruzione della calura, per l'avvento verso il nostro bacino di aria più mite e instabile nordatlantica". Lunedì un intenso fronte instabile attraverserà il Nord Italia portando temporali diffusi e spesso forti, con nubifragi e grandinate, soprattutto sulle aree centro-orientali, e anche un calo termico. Nella fase tra il 25 e il 27, il calo delle temperature riguarderà tutta l'Italia, anche nell'ordine di 7-8° e oltre al Sud. Locali temporali sono previsti anche al Centro, specie in Appennino.