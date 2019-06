27 giugno 2019- 16:37 Caldo: esperto Arpa, 'ozono difficile da contrastare, non serve blocco auto'

Milano, 27 giu. (AdnKronos) - L'ozono, quando aumenta nell'aria per il caldo e l'assenza di ventilazione, è uno degli inquinanti "più difficili da contrastare" e gli interventi di breve termine, come il blocco delle auto che si fa normalmente quando aumenta il Pm10, sono "inutili se non controproducenti". Guido Lanzani, responsabile Qualità dell'Aria di Arpa Lombardia, è convinto che solo la messa in pratica di un piano a lungo termine, e Regione Lombardia ne è già dotata, potrebbe ridurre i rischi di un aumento dell'inquinante. "L'ozono - spiega all'Adnkronos - si forma in atmosfera a partire da altre sostanze che scaturiscono da combustioni industriali, agricole o da quelle delle auto, ma essendo reazioni che avvengono in atmosfera, dopo qualche giorno dall'emissione delle molecole, le tempistiche non rendono efficaci provvedimenti di breve termine". Addirittura, spiega ancora, misure come il blocco delle auto possono essere dannose perché "se le auto di fatto emettono ozono, questo viene a sua volta anche 'mangiato' dalle combustioni dei motori". Di conseguenza, bloccare il traffico potrebbe paradossalmente aumentare ancora l'ozono in atmosfera.